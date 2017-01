Leuze: La mobilité, une priorité pour 2017

Ce lundi soir, c’est par une vidéo, présentée par les membres du collège, qui présentaient deux évènements marquants de l’année 2016 que les vœux de la ville de Leuze ont débuté. On notera que l’échevin sans portefeuille, Hervé Cornillie, n’a pas été inclus dans cette présentation. L’échevin des Sports, Paul Olivier a mis en exergue la salle Arena « Tous les jours, nous développons le sport pour tous au sein de l’Aréna. A la date d’aujourd’hui, nous comptons 23 clubs et plus 700 sportifs qui occupent la salle toutes les semaines. Par ailleurs, nous allons mettre en valeur le Handisport. Nous allons aussi lancer une initiative pour le personnel communal et du CPAS afin qu’il puisse faire du sport sur l’heure de midi et cela gratuitement ».

Du côté du CPAS, le président Lucien Rawart a annoncé le déménagement de son personnel de la rue du Bois Blanc pour le mois de mai.

Pour cette rentrée 2017, le bourgmestre, Christian Brotcorne, avait axé son discours sur la mobilité, l’urbanisme, l’aménagement du territoire et la citoyenneté.

Au sujet de la mobilité le maïeur a notamment soulevé le problème du stationnement : « Le premier problème était celui du stationnement en centre-ville, et plus précisément, le phénomène des voitures ventouses qui empêchaient la rotation du parking et faisaient gronder les commerçants. L'autre point était de répondre à l'agression de la SNCB qui, par sa politique de parking à des prix exorbitants, renvoyait les navetteurs vers d’autres solutions et cela au détriment des riverains et des usagers. Voilà pourquoi le conseil communal a voulu conserver un endroit stratégique pour les navetteurs à un prix raisonnable, conscient notamment du risque de voir ceux-ci délaisser la gare de Leuze au profit d'autres lieux : Ath notamment ».

Quant à l’aménagement du territoire le chef de file leuzois s’est réjoui que la zone d'aménagement communal concerté dite de Bon Air ait été primée par la Région wallonne et ait pu obtenir le label Quartiers Nouveaux « C'est un véritable défi pour une ville comme la nôtre, c'est lui offrir des perspectives et l'inscrire dans l'avenir de manière résolue ».

Par contre, pas un mot sur la rénovation de la Grand-Place alors que cela avait été son cheval de bataille lors des dernières élections communales de 2012.