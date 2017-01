En 2017, ça va déménager à la commune de Péruwelz!

« Cette année marquera une évolution importante pour le service Travaux et Urbanisme », a précisé le maïeur. « Courant du mois de mars, le personnel localisé à la Petite Place va rejoindre le dernier niveau de la Maison de la Citoyenneté. Une bonne chose, car les conditions de travail n’étaient pas idéales pour employer un doux euphémisme ». Le bourgmestre estime que le service à la population s’en trouvera également amélioré. Et dans la foulée, on rebaptisera les travaux « cadre de vie » et l’urbanisme, « bureau technique ».

Autre déménagement, très attendu : celui du CPAS vers la Herseautoise, sujet incontournable qui s’est évidemment invité dans cette séance des vœux. « Avancer sur ce dossier et ne pas hésiter à mouiller le maillot pour y parvenir », voilà les termes utilisés par le président Vincent Palermo, qui a abondamment employé la métaphore sportive pour illustrer son propos. « Une somme de 1.260.000€ a été réservée pour l’aménagement de notre nouveau stade… celui qui accueillera une équipe solide, enthousiaste et dynamique », commentait-il.

Pour rester dans le secteur de l’Aide sociale, un autre projet devrait lui aussi franchir une étape en 2017 : « La construction de sept logements sociaux et deux logements de transit sur le site Gilac », a rappelé le directeur général du CPAS, Charles-Henri Bourdon. « L’ouverture des offres interviendra dans la dernière semaine de janvier ».

Le contournement (enfin ?) !

Dans un tout autre style et un tout autre secteur, la directrice générale de la commune, Aurélie Mouton, mentionnait quant à elle l’appel à projet « Ose le Vert », dans lequel Péruwelz s’est inscrite avec ses quatre écoles communales : « Le projet vise à recréer les cours de récréation par des aménagements verts », a-t-elle précisé.

Enfin, « tel le monstre du Loch Ness », assure Daniel Westrade, un projet qui lui tient à cœur devrait bientôt (?) se concrétiser : « Depuis 30 ans, on parle d’un contournement pour Péruwelz… On croit de temps à autre l’apercevoir au loin dans la brume », plaisante-t-il. « Mais il se pourrait bien que j’arrive enfin à toucher du doigt ce mythe, cette légende urbaine d’ici 2018… date de ma pension ».

Vincent Palermo explique comment il a participé aux jeux olympiques : la vidéo