Péruwelz: Palermo, candidat tête de liste MR

C’est officiel, depuis ce dimanche et la présentation des vœux du MR de Péruwelz : Vincent Palermo emmènera la liste lors des prochaines élections communales. L’actuel échevin et président du CPAS devance, dès lors, son colisitier, Willy Detombe qui avait emmené les réformateurs en 2012. « Je suis évidemment touché de la confiance qu’on me témoigne », avoue Vincent Palermo qui veut néanmoins rester prudent : « Au-delà des responsabilités que cela représente, comme de préparer la campagne, il reste encore pas mal de chemin à parcourir jusque-là… et beaucoup de travail à fournir comme échevin et président de CPAS ».

Le « poulain » du maïeur

On connaît aussi le respect mutuel que se témoignent, même s’ils ne sont pas du même bord politique, Daniel Westrade et Vincent Palermo… Et quand on demande au second s’il se voit en successeur du premier, il sourit, avant d’hésiter : « Ce n’est pas une question de se voir bourgmestre ou de ne pas se voir bourgmestre, c’est une question surtout d’avoir les épaules pour l’ampleur de la tâche ». Vincent Palermo ajoute : « C’est un poste qui bien sûr peut paraître honorable, mais représente beaucoup de travail… Alors je crois que si est la question est de savoir si je suis prêt à travailler beaucoup pour les citoyens de Péruwelz, c’est oui ! C’est cela qui m’intéresse. Le poste ne compte pas vraiment ».

Bien sûr, à 20 mois des élections communales, beaucoup d’eau peut encore couler sous les ponts à Péruwelz… « Et surtout, vox populi, vox dei… on ne peut pas présumer du choix du citoyen », ajoute l’échevin péruwelzien.

En tout cas, toutes choses étant égales par ailleurs, la lutte promet d’être serrée à Péruwelz entre les deux listes qui composent la majorité actuelle et ont « topé » en 2012 pour deux mandatures, au moins. Et ce, alors que Daniel Westrade a annoncé qu’il raccrochait l’écharpe en 2018 : une mise à la pension volontaire dont il a rappelé la réalité, pas plus tard que ce mardi encore…