Durant sa 1ère conférence de presse depuis son élection, Trump reconnaît que la Russie est à l'origine du piratage du parti démocrate

Le rendez-vous a pris une importance cruciale… Au lendemain de la publication d’un rapport affirmant que la Russie détient des informations compromettantes contre lui, Donald Trump a participé ce mercredi à son premier face-à-face avec la presse depuis son élection en novembre dernier.

« Il est scandaleux et irresponsable de la part d’un organe de presse de gauche ouvertement hostile au président élu (Buzzfeed, NDLR) de balancer sur internet de telles informations hautement nocives et totalement fausses à quelques jours de sa prise de fonction », a déclaré Sean Spicer, le porte-parole du nouveau président US, juste avant la conférence de presse. Il a réaffirmé à plusieurs reprises que cette rencontre était destinée à discuter des grandes stratégies de Donald Trump durant sa présidence et non pour réagir à la diffusion de ce rapport.

Quelques instants plus tard, Donald Trump est arrivé sur scène et a assuré que ce dossier russe est une « chose inventée » par ses adversaires. « Cela n’aurait jamais dû être diffusé », a-t-il dit. « C’est une honte ». Si le président Poutine m’apprécie « c’est un atout », a-t-il ensuite affirmé, tout en admettant que la Russie était à l’origine du piratage du Parti démocrate pendant la campagne de l’élection présidentielle.

Le dieu de l’emploi

Donald Trump a également affirmé qu’il sera « le plus grand créateur d’emplois que Dieu ait jamais créé . Je le pense vraiment. Nous allons créer de l’emploi ». Selon lui, plusieurs groupes, dont de grands constructeurs, ont pris d’importants engagements concernant leurs activités aux États-Unis dans les prochaines années. « Il y a une atmosphère fantastique en ce moment, une atmosphère que beaucoup de gens me disent n’avoir jamais vue auparavant ».

Donald Trump a enfin rassuré les Américains en confirmant avoir cédé son empire financier à ses deux fils : « Mes deux fils ici présents, Don et Eric, vont diriger la société. Ils la dirigeront de façon très professionnelle. Ils ne m’en parleront pas. Ma fille Ivanka coupera aussi ses liens pour se concentrer sur son installation familiale à Washington ».

Cette conférence très attendue était organisée dans la Trump Tower, au cœur de Manhattan. C’est dans ce même bâtiment de verre qu’il avait lancé, le 16 juin 2015, sa candidature après une descente d’escalier roulant désormais célèbre.