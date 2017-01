Comines-Warneton: la radicalisation en questions

La radicalisation et les attentats sont des thématiques particulièrement d’actualité. Qui seront au centre des débats, ce vendredi 13 janvier puis le lundi 20 février, à l’occasion de deux conférences organisées au Centre culturel de Comines.

Paris, Beyrouth, Bruxelles, Bagdad, Nice, Berlin, etc. La liste n’est malheureusement pas exhaustive. Les attentats survenus au cours des dernières années n’ont pas seulement secoué notre quotidien, ils invitent aussi à la réflexion. Ce vendredi puis en février, il en sera justement question à la MJC de Comines-Warneton, avec des conférences sur le thème des attentats et de la radicalisation. Après les deux représentations de la pièce « Djihad » d’Ismaël Saïdi et suite à la conférence géopolitique de Bichara Khader, deux nouveaux rendez-vous sur ce thème plutôt épineux attendent les Cominois.

La première rencontre est donc fixée à ce vendredi 13 janvier, à 20 heures, avec la conférence intitulée « La radicalisation face à ses défis ». Après ce premier rendez-vous, une autre conférence sur le même sujet est prévue le lundi 20 février. Celle-ci aura pour thème « La place des émotions dans la lecture des attentats ».

