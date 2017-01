Mouscron: un conseil communal pour Mozaïk

Comme évoqué à plusieurs reprises, une enquête publique a été réalisée dans le cadre du projet Mozaïk, un vaste centre commercial qui souhaite s’étendre sur 36.500 mètres carrés de surfaces commerciales nettes. Mozaïk, ce serait pas moins de 120 enseignes et un hypermarché. Suite à cette enquête publique, qui a réuni 31 avis sur les communes de Mouscron et Estaimpuis, les conseils communaux de Mouscron et Estaimpuis doivent donner leur avis sur le projet. Alors qu’initialement le conseil communal de Mouscron était prévu le 30 janvier, une séance « spéciale » du conseil communal sera organisée ce lundi 16 janvier au centre administratif, dès 19h.

Sept points sont prévus à l’ordre du jour dont la création d’une voirie publique, d’un giratoire, d’une voirie parallèle et divers aménagements en lien avec le projet du centre commercial Mozaïk.

Comme on vous l’indiquait dans notre édition de mardi, le dossier remis aux villes d’Estaimpuis et de Mouscron comportent visiblement des manquements.

L’article complet est à lire dans Nord Eclair Mouscron de ce jeudi 12 janvier ou dès maintenant dans notre édition digitale :