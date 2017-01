Foot (D3 amateurs) - RFCT: le projet de rachat abandonné

Alors qu’au sortir de diverses réunions, MM. Arakelian et Lesne, les deux investisseurs lillois désireux de racheter le RFC Tournai, nous avaient annoncé un rachat imminent du club, le projet a définitivement capoté ce mercredi. Les Lillois jettent le gant, exaspérés par la lenteur des tractations, et préférant privilégier d’autres pistes devenues à leur sens bien plus chaudes.