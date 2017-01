Vent à 9 Beaufort, neige, congères: David Dehenauw, le "Monsieur Météo" de RTL-TVi, évoque une "possible situation apocalyptique sur tout le pays"

Depuis plusieurs jours, les météorologues évoquent des conditions climatiques compliquées pour ce jeudi et, surtout, ce vendredi. Une situation qui se précise, comme nous l’a confirmé ce jeudi matin le "Monsieur Météo" de RTL-TVi, David Dehenauw.

David Dehenauw, le "Monsieur Météo" de RTL-TVi nous a confié ses craintes, ce jeudi matin, par rapport aux conditions climatiques des prochaines 48 heures, n’hésitant pas à parler de "possible situation apocalyptique".

"La neige commencera à tomber ce jeudi après-midi, dans les Fagnes. Mais cela restera localisé, dans un premier temps", a-t-il expliqué. "Vers minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, le vent commencera à souffler très fort, atteignant des vitesses de 5 à 7 Beaufort à l’intérieur des terres. En bord de mer, on pourrait rencontrer des vents de 7 à 8 Beaufort tandis que le chiffre impressionnant de 9 Beaufort devrait être atteint en pleine mer. Tout cela nous inspire les plus vives craintes, en particulier dans les ports d’Ostende et Nieuwpoort."

Une situation qui s’aggravera avec l’arrivée de la neige, aux petites heures du jour et dans la matinée de vendredi. "Nous constaterons la formation de congères avec l’arrivée de neige et de neige fondante en plaine. Les vents devraient, à ce moment, atteindre les 100 km/h à l’intérieur des terres. À la côte, la marée atteindra de 6 à 6,4 mètres."

À Ostende, le bourgmestre Johan Vande Lanotte envisage très sérieusement la mise en place d’un mur de protection, dont la construction nécessite huit heures de travail et une quarantaine de personnes.