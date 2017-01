Luingne: appel à témoins après une tentative de car-jacking

Le vendredi 23 décembre 2016, dans la rue Henri Gadenne à Luingne, un automobiliste a été victime d’une tentative de car-jacking et de coups et blessures. La police lance un appel à témoins.

Com. Police

Le vendredi 23 décembre 2016, entre 15h et 16h, dans la rue Henri Gadenne à Luingne, un automobiliste a été victime d’une tentative de car-jacking et de coups et blessures. La police de Mouscron lance donc un appel à témoins.

Voici les faits :

Alors qu’il décharge les marchandises de son véhicule, un riverain est hélé par un individu qui arrive pédestrement. Ce dernier lui demande les clefs de son véhicule. La victime pense d’abord à une blague mais l’individu se rapproche, menaçant. La victime repousse son assaillant qui se prend le pied dans la bordure pour tomber au sol. Un autre individu, que la victime n’avait pas vu, est alors arrivé par l’arrière et lui a assené un coup sur la tête avec un objet indéterminé. La victime a été blessée et les 2 individus ont ensuite pris la fuite à pied vers la rue de la Liesse.

Les services de police tentent d’identifier ces 2 individus. Le portrait-robot de l’un deux a pu être établi : un homme âgé entre 19 et 21 ans, mesurant 1m75 environ, de corpulence mince, au teint mat et de type nord-africain, portant des favoris.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait ou que vous reconnaissez cet individu, prenez contact avec le service intervention de la police de Mouscron via le numéro +32(0)56 863 000 (24/7). Merci de partager cet avis. La police assure la discrétion.