L'IRM lance une alerte rouge aux chutes de neige et au verglas jusque ce vendredi matin: jusqu'à 20 cm de neige et des congères sur les routes

Comme nous vous l’annonçons depuis le début de la semaine, la neige et le froid font leur retour en force sur tout le territoire belge. Une forte tempête s’annonce ainsi à partir de la Côte belge avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h, voire même les 110 km/h lors de son passage dans les Ardennes. Une alerte jaune a ainsi été lancée sur tout le pays de ce jeudi 22h00 jusqu’à ce vendredi 09h00.

Suite à cette forte tempête, la marée haute à Ostende pourra atteindre 620 cm et même 740 cm à Anvers, au bord de l’Escaut. Des digues provisoires ont été placées ainsi que des sacs de sable tout le long de la Côte belge. Une alerte orange a été décrétée pour cette marée forte, ce vendredi, de 11h00, à ce samedi, 08h00.

Concernant les chutes de neige, cela deviendra sérieux à partir de ce jeudi soir, 19h. L’alerte sera ainsi orange sur la province de Luxembourg et la province de Namur, ainsi que durant une partie de la nuit dans le Hainaut et le Limbourg. L’alerte aux chutes de neige vire même au rouge sur la province de Liège, principalement entre 03h00 et 09h00, avec même une alerte orange courant jusqu’à 13h00.

Il faudra donc être très prudent sur les routes. « Le vent soutenu qui accompagnera cette zone de neige pourrait générer des congères surtout dans l’est en deuxième partie de nuit. En fin de nuit et vendredi matin, des accumulations de 2 à 3 cm seront possibles en Basse et Moyenne Belgique, voire davantage dans le Limbourg. En Haute Belgique, on s’attend à des accumulations de 10 à 20 cm et localement plus », explique ainsi l’IRM.

« Évitez si possible de prendre la route. Prenez les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et protéger vos biens », précise encore l’institution à propos de cette alerte rouge aux chutes de neige et au verglas.

Par ailleurs, la phase de vigilance renforcée a été activée jeudi après-midi sur le réseau routier wallon en raison des dernières prévisions météorologiques, annonce le Service Public de Wallonie (SPW).

Des chutes de neige significatives sont attendues sur l’ensemble de la Wallonie, principalement en provinces de Liège, Luxembourg et Namur. La Cellule d’action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, passe donc en vigilance renforcée.

Le SPW mobilise tous ses moyens pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

Il est conseillé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ via les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be.