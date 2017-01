Belfodil n'a pas encore quitté le Standard: le joueur est présent avec les Rouches pour le match amical contre Dortmund

Même si le transfert d’Ishak Belfodil à Everton n’est plus qu’une question d’heures, voire de jours dans le pire des cas, et que les clubs doivent encore s’accorder sur les détails du transfert, l’attaquant algérien est toujours actuellement un joueur du Standard. Il est d’ailleurs dans le groupe, en équipement et avec ses coéquipiers, pour l’affrontement entre les Rouches et le Borussia Dortmund à Marbella (18h).

#Standard Belfodil est dans le car des joueurs pour le match amical contre Dortmund. — Philippe Gerday (@PGerdaySP) 12 janvier 2017