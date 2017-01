Comines-Warneton: un mois de janvier bien chargé pour la MJ «Carpe Diem»

Une nouvelle année a débuté, mais on ne va pas changer les bonnes vieilles habitudes du côté de la maison de jeunes « Carpe Diem », basée rue de Wervicq, à Comines.

Ce sont ainsi une multitude d’activités qui vous seront déjà proposées au cours de ce premier mois de l’année 2017.

Entre le funny vendredi « Just Dance » ce 13 janvier, la journée « détox » ce samedi, la reprise des ateliers « Do it yourself » le samedi 21 janvier, le tremplin musical « J’veux de la neige » le vendredi 27 janvier et « une activité surprise qui déchire et 100 % gratuite le lendemain, il y en aura pour tous les goûts...

