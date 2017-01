Dottignies : le ALDI fermera de février à juillet

La raison ? Des travaux d’agrandissement : la surface commerciale de l’ancien Shoe Discount sera greffée à celle du Aldi.

« Le bâtiment Shoe Discount à côté de nous est vide. En effet, Shoe Discount a déménagé à Estaimpuis dans le centre commercial. Or actuellement la surface de vente du Aldi est trop petite. Nous souhaitons davantage de surface, pour plus de confort pour notre personnel et pour notre clientèle », nous a-t-on expliqué depuis le siège social de Aldi.

« Pendant la fermeture, les clients pourront faire leurs courses à Mouscron et Avelgem. Si tout va bien, la réouverture est prévue pour le 12 juillet 2017 ».

Le personnel devrait être employé dans d’autres magasins de la région.