Arlon: Maxime, un Martelangeois de 20 ans, sauve un Arlonais des flammes de sa voiture

Mercredi soir vers 23 heures, un véritable drame a été évité sur la nationale 4 entre Nothomb et Attert. En rentrant sur Arlon, Alain Picard, administrateur du garage Picard, a glissé et a fini sa course dans la berme centrale. Inconscient au volant, l’homme de 49 ans est bloqué à l’intérieur de la voiture qui commence à prendre feu. Maxime Evrard, un Martelangeois de 20 ans, passe alors devant l’accident.

Retrouvez la suite du témoignage de ce héros gratuitement dans notre édition numérique