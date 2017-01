Augmentation des allocations de chômage et pour les invalides aussi au programme de l'accord interprofessionnel

Outre des salaires plus élevés, le projet d’accord interprofessionnel (AIP) 2017-2018 prévoit également de meilleures allocations. Ce sont surtout les chômeurs touchant les indemnités les plus basses et les invalides qui verront leurs revenus augmenter à partir du mois de septembre.

C’est aux partenaires sociaux que revient de définir à quoi sera consacrée l’enveloppe bien-être, qui consiste en des montants dégagés pour notamment relever les pensions et les allocations. Les employeurs et les syndicats ont décidé de s’attaquer en priorité à celles se trouvant en dessous du revenu d’intégration sociale et celles qui sont le plus négativement éloignées du seuil de pauvreté.

Concrètement, cela signifie qu’à partir de septembre prochain, les plus faibles allocations de chômage seront relevées : de 3,5 % pour les chefs de famille, de 2 % pour les personnes isolées et d’1 % pour les cohabitants.

Même tableau pour les indemnités d’insertion, qui seront revues à la hausse de près de 25 euros par mois, et celles des personnes handicapées, qui augmenteront de 2,9 %. Toutes deux atteindront ainsi le niveau du revenu d’intégration sociale. Les invalides pourront, quant à eux, compter en outre sur un peu plus d’argent pour leurs vacances : 110 euros pour les chefs de famille et 52 euros pour les autres.

La hausse la plus importante concernera les parents isolés avec enfants à charge. Leurs indemnités pour les congés thématiques et les soins augmenteront en effet de 38 % à partir du 1er avril, les faisant passer de la sorte au-dessus du seuil européen de pauvreté.

Enfin, d’autres allocations seront relevées. Il s’agit notamment de celles versées en cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles et de certaines pensions.