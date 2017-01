Une commerçante menacée et un automobiliste agressé

L’agression se passe dans le magasin Battard d’Harchies, ce mercredi, vers 11h30. La victime est seule dans le magasin et nettoie les machines à trancher le fromage, lorsqu’un individu, masqué par son écharpe et un bonnet, fait irruption dans le commerce.

L’homme passe directement derrière le comptoir près de la caisse enregistreuse. Il interpelle alors la victime en lui demandant la caisse et en pointant un tournevis en direction de la gorge de la victime. Cette dernière ouvre le tiroir-caisse et le voleur s’empare d’une liasse de billets, avant de prendre la fuite. Il perd deux billets sur le chemin.

Une seconde agression a eu lieu en Wallonie picarde, dans la rue du Moulin à Ath: mercredi, vers 17h45. Un automobiliste vient de retirer de l’argent au distributeur automatique de la Poste et se dirige vers sa voiture stationnée un peu plus loin. Il est alors frappé dans le dos, par un coup de pied ou de poing, et tombe sur le sol. Deux agresseurs se dressent face à lui. Le plus petit des deux s’empare alors de l’argent de la victime et les voleurs s’enfuient. La victime, blessée à la main dans sa chute, se rend à l’hôpital.