Le vent a commencé à souffler en tempête vers 23 heures à la Côte (vidéo)

On avait annoncé la neige. Mais on avait aussi annoncé la tempête. Alors que le début de la soirée a été plutôt calme sur le front du vent, il a commencé à souffler très fort vers 23 heures, à la Côte.

Toute la journée, on s’est préparé à affronter la tempête dans les localités les plus susceptibles d’être touchées par la grande marée annoncée alors que la tempête était prévue. Des sacs de sable ont été mis aux endroits critiques et il a été interdit aux gens de sortir sur la digue.

Vers 23 heures, les rares personnes encore en rue à cette heure tardive, pressaient le pas alors que la situation commençait à se dégrader sérieusement.

Voici les premières images.