Neige et verglas: de nombreux accidents sur nos routes, poids lourds interdits sur l'E25 et l'E42 (le point en live, région par région)

Le gros point noir actuel se situe sur la E411. Pas mal de camions sont en ciseaux, en particulier à Courrière vers le Luxembourg. A cet endroit, on signale une longue file de camions quasi à l’arrêt à partir de la sortie Bouge.

Sur la E42, un camion sur le flanc est signalé à hauteur de Rhisnes, direction Mons.

Il y a un accident sur la N29 à hauteur de Gembloux, ce qui a provoqué une interruption du trafic dans les deux sens.

Du côté de Philippeville, les routes ont été bien dégagées, même si des rues, surtout dans les villages, restent relativement enneigées. C’est notamment le cas à Fagnolle, où la rue des Fagnes est le théâtre d’embarras de circulation. Le ramassage scolaire a tout de même été quelque peu perturbé, car et minibus n’empruntant pas toujours les routes secondaires desservant les villages.

La circulation est quasi à l’arrêt dans la descente de l’A602 de Loncin vers Liège. En effet, les poids lourds de plus de 13 mètres étant interdit sur l’autoroute des Ardennes, ils cherchent tous à sortir de l’autoroute à Burenville. Un embouteillage énorme s’est ainsi créé qui remonte loin sur l’autoroute. Evitez à tout prix ce passage en privilégiant les routes secondaires si vous voulez gagner Liège ce matin.

(A Jette)

Les poids lourds de plus de 13 mètres interdits de circuler sur l’E25 et l’E42

En raison des intempéries, la circulation des poids lourds dont la longueur excède 13 mètres est interdite depuis 2h00 du matin sur l’E25 entre Loncin et Massul (Neufchâteau) et sur l’E42 entre Verviers et Steinebruck, à chaque fois dans les deux sens, annonce le Centre régional de crise de Wallonie. Il est recommandé à tous les usagers de limiter au maximum leur déplacement sur la route et de privilégier le covoiturage ou les transports en commun.

Ne sont pas cependant pas concernés par cette interdiction les véhicules affectés au transport de personnes, ceux assurant ou permettant d’assurer l’exécution d’une mission de service public essentielle et urgente ou transportant des marchandises indispensables à l’exécution de ces missions, et les véhicules équipés d’un système automatique permanent de mise en place de chaîne, précise-t-on.

(A 6h35 sur l’E25, à hauteur de la Baraque Fraiture, direction Bastogne - Photo Priscilla Pourquoi Pas sur Facebook)

L’objectif de cette mesure est d’assurer au maximum la sécurité des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds, de faciliter les opérations d’épandage et également de maintenir la circulation sur les routes régionales.

(Quelques ralentissements à Mettet, 10 cm de neige à 8h20)

S’ils doivent impérativement prendre la route, les automobilistes sont invités à la plus grande prudence, à faciliter le passage des véhicules d’épandage et de déneigement et à être très vigilants sur les bretelles d’accès et de sortie des autoroutes et dans les endroits exposés comme les ponts.

Une évaluation de la situation est réalisée de manière permanente par la Cellule d’action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie, de la police fédérale de la route et du centre Perex.