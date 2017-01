Pas simple, le "manger-ensemble": un guide pour régler les soucis alimentaires rencontrés en collectivité

« Aujourd’hui, proposer des activités collectives est un défi, et même un enjeu de société important. Notamment car les alimentations deviennent de plus en plus spécifiques (végétarienne, sans sucre, halal, etc.)... Comment concilier l’individuel et le collectif ? Comment répondre aux nouveaux défis que ces alimentations particulières posent aux collectivités ? », s'interroge Latitude Jeunes, association du réseau Solidaris.

On ne mange pas à la maison comme en collectivité, qu'il s'agisse des repas à l'école, en mouvements de jeunesse ou dans d'autres structures d'accueil extrascolaire. Chaque enfant/jeune a ses habitudes et ses référents culturels en matière alimentaire, et les pratiques éducatives et manières d’encadrer les repas varient d’un lieu à l’autre (plaine, école, centre de vacances…). Or, les enfants ont de plus en plus d'activités en-dehors de la famille. Pour les encadrants, les repas deviennent parfois un casse-tête. Comment s'en sortir en évitant les conflits et la stigmatisation, et faire en sorte que le « manger ensemble » reste source de plaisir pour tous ?

Latitude Jeunes (Solidaris) et Coala, qui organise de nombreuses activités pour la jeunesse, se sont longuement mis autour de la table avec plus de 300 encadrants. Le résultat est un « Guide-Repères Alimentation » fort de dix cas pratiques et de nombreux conseils, à mettre entre toutes les mains de ceux qui sont confrontés à ces petits soucis sur le terrain (à télécharger gratuitement sur : www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/Alimentation).

En bonne intelligence

Dix situations concrètes que le guide aborde non pas en donnant des réponses clef-sur-porte, mais en ouvrant des pistes pour construire ensemble une solution, à partir de la législation, de conseils d'experts (Infor-Drogues, ONE, Question Santé) et d'outils à utiliser en équipe. Car les convictions personnelles de l'un - ce qu'il pense être bon ou pas pour la santé du jeune ou de l'enfant - ne doivent pas s'imposer à tous. Un animateur pourrait être tenté, par exemple, de priver de dessert un enfant qui n'a pas fini ses tartines. Ou de faire régner le silence à tout prix à la cantine alors que, si les enfants aiment manger dans le calme comme ils le disent eux-mêmes, il ne faut pas les priver de la convivialité propre à la commensalité.

D'autres situations mettent en jeu l'éthique, des considérations morales, avec le risque d'entretenir des clichés, voire de stigmatiser. Comment réagir quand un enfant amène une boisson « qui donne des ailes » ? Avec le risque que les autres y goûtent ? Que faire quand un ado en surpoids réclame une seconde assiette ? Quand la grille du barbecue doit jongler avec le halal et le haram ? A côté des régimes à la mode (végétarisme, véganisme), se pose aussi la question médicale, plus grave, des allergies et intolérances alimentaires qui touchent de plus en plus d'enfants, et qui sous-tend la responsabilité des encadrants et la sécurité des petits. Autre phénomène réel, celui du moment-détente du soir, entre animateurs, où l'on boit de l'alcool : qui prendra le volant si un enfant doit être conduit d'urgence à l'hôpital ?

Autant de réalités de terrain qu'il faut concilier avec intelligence, sans mettre à mal le vivre-ensemble, que le Guide-Repères aborde sans tabou.