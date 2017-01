Contrairement à l'Euro et à la Coupe du monde, la CAN ne rapporte rien aux clubs belges

Hanni ne rapportera pas le moindre euro à Anderlecht pour sa participation à la CAN. © Belga

Le coup d’envoi de la CAN sera donné ce samedi à Libreville. Huit clubs belges ont vu certains de leurs joueurs rejoindre le Gabon, mais ne recevront aucun dédommagement.

La CAN 2017, c’est pour bientôt. Le match inaugural est prévu ce samedi à 17 heures belges, entre le pays hôte, le Gabon, et un nouveau venu dans cette compétition, la Guinée Bissau. Seize équipes ont été réparties en quatre groupes. Seize, c’est aussi le nombre de Belgicains, c’est-à-dire de joueurs africains évoluant dans notre plat pays, sélectionnés pour cette 31e édition.

Les clubs belges (les autres aussi, d’ailleurs), lorsqu’ils perdent des joueurs partis à l’Euro ou à la Coupe du monde, reçoivent une compensation financière par jour et par joueur. 2700 euros lors de la dernière Coupe du monde, 5800 euros lors de la dernière compétition continentale. Et la Coupe d’Afrique des Nations, dans tout cela ? Organisée par la Confédération africaine de football (CAF), elle n’offre… aucun dédommagement aux clubs privés de quelques joueurs.

À titre d’exemple, à l’Euro 2012 (dont les chiffres exacts sont connus), avec 355.805 euros dans les caisses, Anderlecht avait été le club belge le mieux rémunéré grâce à ses deux représentants. En fait, la priorité de l’équipe organisatrice est ailleurs. « Vous avez raison, il n’y a pas de compensation financière chez nous. Cela n’a même jamais été dans les projets. En fait, les efforts que nous fournissons servent à augmenter sensiblement les primes de résultats. Et nous n’avons pas la capacité financière pour conserver cette dynamique tout en pensant à d’éventuels dédommagements par rapport aux joueurs participant au tournoi. Les clubs connaissent la situation, savent qu’ils ne toucheront rien et, visiblement, ils le comprennent puisque nous n’avons jamais reçu la moindre réclamation », nous confie, depuis le Gabon et à la sortie d’une énième réunion, Junior Binyam, porte-parole de la CAF. Les clubs belges prennent-ils si bien que cela la nouvelle ?