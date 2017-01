Comines-Warneton: au tour du groupe Ecolo de réagir!

Après le MR, c’est le groupe Ecolo de Comines-Warneton qui y est allé de son communiqué. « Lors du conseil communal du 21 novembre, la bourgmestre ff annonce, face aux citoyens, qu’elle dit non à la nouvelle extension de Clarebout à Warneton. Deux mois après, elle dit oui. L’échevin Vandeskelde précise qu’on ne peut pas empêcher ce projet qui ‘améliorera’ la situation de Warneton », précise le communiqué, transmis à la presse par Philippe Mouton. « Le 17 septembre, lors de l’apéritif des citoyens contre les élevages intensifs, l’échevin Vandeskelde en présence de la bourgmestre ff promet de dire ‘non’ à tous les projets d’élevages intensifs. Le 4 janvier, les mêmes disent oui aux projets ‘Taveirne’ de la rue du Petit Pont et du Chemin des Alôs. Le Collège échevinal dit non à une augmentation de son élevage pour l’agriculteur Bourgois. Nous regrettons le deux poids deux mesures de la majorité : pourquoi ne pas dire non à tous ? »

