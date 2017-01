Mouscron: l'objectif de l'événement «The Food Experience» sera de proposer l'excellence culinaire...

Si vous avez apprécié l’événement « The Food Experience » organisé au mois de juin, bonne nouvelle, les organisateurs remettent ça ! Ce ne sera toutefois plus un mais bien trois repas concoctés par de grands noms de la cuisine qui seront au programme début février.

Après une première expérience qui a connu un grand succès, en juin dernier, l’événement « The Food Experience » ne pouvait qu’être reconduit !

Et ce sera le cas, début février, toujours dans la salle du Domaine de Médicis, à Mouscron. Contrairement à la soirée du 18 juin, ce ne sera toutefois pas la JCI (Jeune Chambre) qui se chargera de l’organisation mais bien une jeune asbl baptisée « The Food Experience » et créée spécialement pour l’occasion.

« L’objectif est vraiment de ramener l’excellence culinaire à Mouscron », explique Justin Provis, un véritable épicurien qui a eu l’idée d’adapter ce concept dans la cité des Hurlus en se régalant lors de l’événement « Culinaria », dans la capitale bruxelloise.

Par rapport à la grande première du mois de juin, ce deuxième rendez-vous sera bien différent. Pour que les convives soient plus à l’aise, l’organisation a donc décidé de changer la formule. Le prochain « The Food Experience » sera ainsi proposé sur trois jours au lieu d’un, les 2, 3 et 4 février. Chaque repas sera limité à 250 personnes, avec à chaque fois une thématique bien différente. Séduits par le concept, ce sont plus de dix chefs qui ont accepté de répondre à l’appel.

Retrouvez tous les détails concernant ces trois rendez-vous dans notre édition papier de ce samedi 14 janvier 2017 ainsi que dans notre nouvelle édition digitale...