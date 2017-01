Mouscron: deux braquages en 1h de temps

Jeudi soir, des vols à main armée ont été perpétrés dans deux magasins de Mouscron. Le premier s’est produit dans l’agence de paris Ladbrokes de la rue de la Pépinière. Le second a eu lieu, une heure plus tard, dans un commerce de tabac de la rue de la Passerelle.

Il était environ 20h-20h05 lorsqu’un braquage a été commis dans l’agence de paris Ladbrokes de la rue de la Pépinière, située juste à côté de la Brasserie de l’Ours. Trois suspects, qui portaient cagoules, gants et qui étaient armés, ont participé à ce vol à main armée. Un suspect est resté à l’extérieur pendant que les deux autres sont entrés. Le premier est resté devant le comptoir pendant que l’autre a fouillé la caisse, le coffre et les meubles entourant la caisse. Les auteurs des faits ont pris le soin de prendre le téléphone fixe du magasin ainsi que le téléphone portable du gérant et son portefeuille. Les auteurs ont pris la fuite.

Une heure plus tard, vers 21h, un autre vol à main armée s’est déroulé dans la rue de la Passerelle cette fois, entre l’avenue du Château et la rue de la Station. Le gérant était occupéde manger dans la partie privative du magasin. La porte donnant accès au magasin était ouverte, il a donc vu trois hommes portant des cagoules qui sont entrés. Le premier avait une arme à feu en main et s’est dirigé directement vers la victime. Il a pointé son arme sur lui, en le menaçant : « donne-moi la caisse. » Le temps qu’il aille vers la caisse, un autre malfrat avait déjà ouvert le tiroir-caisse. Les trois auteurs et la victime se sont retrouvés derrière le comptoir. Le premier a emporté la caisse, pendant que les deux autres dérobaient plusieurs fardes de cigarettes de plusieurs marques. Ils ont ensuite pris la fuite.

Si les modus operandi sont assez similaires, difficile de dire, pour le moment, s’il s’agit des mêmes auteurs pour les deux faits.

