Tournai: le canal Seine Europe n'est pas encore né officiellement

Le décret qui doit donner juridiquement naissance au projet du canal Seine-Nord-Europe n’a pas encore été publié au « Journal officiel » français alors qu’il aurait dû l’être avant le 31 décembre 2016, révèlent nos confrères de la Voix du Nord. La Régie wallonne des vois hydrauliques n’est pas inquiète. « Le projet se fera », assure le directeur général, Yvon Loyaerts. Il a encore rencontré ses partenaires français et flamands pour évoquer le cofinancement avec l’Europe. L’élargissement de l’Escaut et l’aménagement du pont des Trous se feront donc.

Nos collègues de la « Voix du Nord » qualifient le dossier du canal Seine-Nord-Europe qui doit relier les bassins fluviaux de Paris à Anvers de « feuilleton à rebondissements ». Ils en veulent pour preuve l’absence du projet du « Journal officiel », l’équivalent du « Moniteur belge », qui en quelque sorte l’officialise publiquement et juridiquement. Le décret aurait dû être publié avant le 31 décembre 2016. Et 13 jours plus tard, toujours rien. Cela veut-il dire que le dossier est abandonné, alors que la Wallonie s’est déjà exprimée en faveur de l’élargissement de l’Escaut et de l’aménagement du pont des Trous, préalables indispensables pour laisser passer des péniches de plus gros tonnage ?

