Attention sur les routes: la phase de pré-alerte routière de nouveau activée en Wallonie

Selon les dernières prévisions météorologiques, des chutes de neige pourront donner lieu vendredi soir et pendant la nuit à une accumulation de trois à six centimètres en plaine et de 20 à 25 centimètres sur les hauteurs. L’IRM prévoit du verglas généralisé (alerte rouge) en province de Liège de vendredi vers 18h00 à samedi même heure, et a décrété une alerte orange dans les autres provinces wallonnes, le Limbourg, le Brabant flamand, la province d’Anvers et à Bruxelles.

La phase de pré-alerte routière signifie le recours à des moyens complémentaires pour maintenir la mobilité sur les routes wallonnes: rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet également la mobilisation de forces de police supplémentaires.

Pour l’instant, il n’est pas envisagé d’interdire la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres sur certains axes routiers ou l’activation d’un itinéraire de contournement du massif ardennais.

Prudence et vigilance

La Cellule recommande aux automobilistes de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route. Elle conseille également de se renseigner avant le départ sur les conditions de circulation via les sites web trafiroutes.wallonie.be et inforoutes.be.

Une réunion de la CAR doit se tenir vendredi soir pour déterminer la durée d’activation de la phase de pré-alerte.