Mouscron: l'humain au cœur des missions du CPAS

C’est Gautier Mestdag, directeur général du CPAS, qui a été le premier à prendre le micro. Il en a profité pour rendre un vibrant hommage à M me Violette Knockaert et M. Jean-Yves Verhoeve, qui travaillaient au CPAS et qui sont décédés tragiquement au cours des premiers jours de 2017.

Au moment de jeter un œil dans le rétroviseur, M. Mestdag a souligné la qualité du travail fourni par toutes les équipes et tous les services du CPAS. « Aux premières loges, nos services sociaux ont déjà fort à faire depuis quelques temps et ce sera certainement encore pire à l’avenir », a indiqué le directeur, précisant qu’il y avait à Mouscron 900 personnes qui bénéficiaient du revenu d’intégration en décembre et plus de 500 personnes suivies en médiation de dettes.

Le président du CPAS Benoît Segard et le bourgmestre Alfred Gadenne ont ensuite pris le relais.

