Bart De Wever fait la promotion de la soirée de nouvel an de la N-VA avec... "un dab" (Vidéo)

C’est ce vendredi soir que se tient la traditionnelle fête du nouvel an de la N-VA. À cette occasion, Bart De Wever a montré à quel point il était « in ». C’est en tout cas ce que laisse penser la dernière publication Facebook du parti nationaliste.

Sur sa page Facebook, la N-VA a en effet partagé une amusante vidéo de son président, Bart De Wever. Sur cette courte séquence, on voit l’homme politique faire un… « dab » pour promouvoir la soirée et inviter les personnes qui ne sont pas présentes à suivre son discours via les réseaux sociaux.

Le « dab », ce geste qui fait fureur chez les jeunes et que Bart de Wever maîtrise à la perfection...