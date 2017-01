Carton jaune de l'IEG à l'Eurométropole

Michel Franceus n’est pas content ! Dans une précédente édition, il nous avait déjà fait part de son agacement face à la position de la ville de Courtrai par rapport au projet du centre commercial Mozaïk sur les communes de Mouscron et Estaimpuis. Le président de l’IEG (Intercommunale d’Etude et de Gestion de Mouscron, Comines-Warneton et Estaimpuis) va plus loin.

