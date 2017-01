L'incroyable vidéo à Roux: Ozkan sauve sa voisine, coincée dans un incendie

C’est grâce à l’intervention d’Ozkan, son voisin, que la dame a pu évacuer sa maison. Sans lui, cette femme courait littéralement à la mort. « C’était vers 1h30 du matin », confie Ozkan. « J’étais réveillé et comme il neigeait, j’ai ouvert ma fenêtre, pour regarder l’état de la route. C’est comme cela que j’ai immédiatement senti une odeur de brûlé. Je suis sorti de ma maison, pour découvrir que d’épaisses fumées s’échappaient d’une des fenêtres de ma voisine. J’ai frappé à sa porte, je l’ai appelée, mais elle n’entendait rien. Les fumées devenaient de plus en plus noires. J’ai même lancé des cailloux à ses fenêtres. Elle m’a entendu, heureusement ! Seulement, elle ne pouvait pas sortir, trop de fumée au rez-de-chaussée. Je lui ai dit de se mettre à sa fenêtre, pour qu’elle puisse respirer. »