Tournai: arrestation de quatre dealers

Spécialisés dans le conditionnement et la revente de cocaïne et d’héroïne, les quatre inculpés seront entendus ce mardi 17 janvier par la chambre du conseil de Tournai qui devra infirmer ou confirmer pour un mois leur mandat d’arrêt.

Une enquête menée depuis plusieurs semaines par la section «stupéfiants» du SER (service d’enquêtes et de recherches) de la police de la zone du Tournaisis a débouché jeudi sur une perquisition d’une habitation de Tournai. Sur place, les enquêteurs ont appréhendé quatre personnes et ont mis la main sur 25g de cocaïne et 10g d’héroïne.