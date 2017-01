Beloeil: le ministre Collin veut du vert partout

Le ministre wallon de la Nature, René Collin, a officiellement lancé vendredi à Beloeil le programme ’Mise au vert’, qui ambitionne de réintégrer la nature dans les espaces publics et privés. Les citoyens et les administrations sont donc concernés.

Le choix du château de Beloeil, en Wallonie picarde, pour la présentation de ce programme n’est pas un fait du hasard, le prince de Ligne, propriétaire des lieux, étant le président de l’ASBL Parcs et jardins de Wallonie.

Dans ce cadre prestigieux, René Collin (cdH), ministre wallone du Tourisme, de la Ruralité et de la Nature, a dévoilé son nouveau programme qui fait suite à l’opération ’Réseau Wallonie Nature’, lancée en mai 2015. Ouverte aux communes, écoles, entreprises, associations et citoyens, elle visait à sensibiliser à la biodiversité.

’Mise au vert’ s’articule autour de trois actions concrètes qui seront développées cette année. La première, Prime’Vert, consiste en un appel à projets destiné aux administrations communales invités à concevoir un projet de création d’espaces verts dans leurs zones urbaines et semi-urbaines. L’objectif est de revégétaliser ces zones. Parmi les projets, à rentrer pour le 20 avril, 35 seront sélectionnés. Les dossiers retenus pourront obtenir jusqu’à 15.000 euros de subside.

Deuxième axe, le premier ’Week-end des parcs et jardins de Wallonie’, qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains en collaboration avec le Commissariat général du tourisme et la DGO3. «C’est une opération qui sera reconduite chaque année. Pour cette 1ère édition, j’attends entre 60 et 70 participants. Les lauréats pourront disposer d’une aide maximale de 500 euros pour les jardins privés et de 2.000 pour les parcs et jardins publics», a détaillé René Collin.

Enfin, le ministre a aussi annoncé un prochain concours des ’Villes et villages fleuris de Wallonie’, un concours dont les modalités doivent encore être finalisées et qui complètera ainsi le programme Mise au vert.