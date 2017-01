Rafael Nadal encense le N.1 belge: "Goffin est un grand joueur qui peut lutter pour le titre à Melbourne"

Rafael Nadal (ATP 9) sera l’un des joueurs à suivre lors de l’Australian Open, qui commence ce lundi à Melbourne. L’Espagnol, vainqueur en 2009, y effectue en effet son grand retour à la compétition après une année 2016 gâchée par une blessure au poignet gauche qui l’a notamment contraint à l’abandon à Roland Garros et forcé à s’arrêter définitivement début octobre. Et il se sent prêt à partir une nouvelle fois à l’abordage.

«Je pense que je me suis très bien entraîné durant un mois et demi à Majorque», expliqua-t-il. «Et j’ai bien entamé la saison à Abu Dhabi et à Brisbane. Je suis satisfait du niveau de mon jeu dans son ensemble. Je ne sais pas si je vais gagner ici, ou à Rotterdam dans quelques semaines, à Acapulco, Indian Wells, Miami ou Roland Garros, mais si je ne considérais pas que je peux être compétitif et capable de me battre pour les choses pour lesquelles j’ai lutté ces dix dernières années, je serais probablement chez moi en train de jouer au golf ou de pêcher.»

Au tournoi exhibition d’Abu Dhabi, justement, Rafael Nadal a battu David Goffin (ATP 11) 6-4, 7-6 (7/5) lors d’une finale de grande qualité. L’ancien n°1 mondial voit-il dès lors le Liégeois capable de créer une surprise, ces deux prochaines semaines, à Melbourne?

«David, une surprise? Plus rien ne me surprend chez lui, car il est devenu un joueur du top. Il est quoi ? 11e mondial. Lorsque vous êtes 11e à l’ATP, que vous êtes à ce niveau depuis deux ans, vous êtes un grand joueur. Il peut donc venir ici et lutter pour le titre.»