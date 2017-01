Wallonie picarde: Renault, la plus vendue

En 2016, 8.291 voitures neuves ont été immatriculées en Wallonie picarde, soit 1.000 voitures de plus qu’en 2015, selon les chiffres de la Febiac. La plus grosse progression est à Enghien, avec 500 véhicules supplémentaires.

La Renault Mégane est la plus immatriculée en Wallonie picarde, dont 85 % d’entre elles à Enghien.

14 % d’augmentation entre le nombre de voitures neuves immatriculées en Wallonie picarde entre 2015 et 2016. L’année dernière, ce sont 8.291 voitures neuves qui ont trouvé preneur, pour 7.275 en 2015. Le nombre de ventes de voitures a donc augmenté durant cette année 2016. C’est également plus que lors des années 2014 (7.708 immatriculations) et 2013 (7.859).

