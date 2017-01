Mouscron: un PAC accessible à tous

Christiane Vienne, la présidente, a présenté le programme que PAC propose de février à juin 2017. Cela a pu se faire en partenariat avec le centre d’action laïque et la maison de la laïcité de Mouscron-Comines-Estaimpuis. Michel Franceus, qui représentait deux partenaires, à savoir le centre culturel mouscronnois et la bibliothèque publique de Mouscron, était présent. Voici le programme du PAC, également soutenu par la fédération Wallonie-Bruxelles.

Deux sexologues passent à confesse:

Le premier rendez-vous est fixé le jour de la Saint-Valentin, le mardi 14 février. Un spectacle « sexo-informatif » animé par Pascal De Sutter et Julie du Chemin. Il sera suivi d’un débat. « Le tout nouveau one man and woman show alliant humour et informations sexo... logiques. Les confessions intimes et inédites de deux professionnel en sexologie », indique-t-on. Le spectacle débutera à 19h30 dans l’auditorium Demeyere du Marius Staquet. L’entrée est fixée à 5 euros.

Contacts: PAC Mouscron : 056/33.49.09. et Centre Culturel de Mouscron: 056/860.160.

