Leuze: 73 nouveaux collaborateurs chez Lutosa en 2017

L’avenir de la patate leuzoise sera rose comme l’a expliqué le patron de l’entreprise Erwin Wuyts : « En 2016, 750.000 tonnes de pommes de terre ont été transformées en 425.000 tonnes de frites surgelées et réfrigérées, spécialités surgelées et flocons de pommes de terre déshydratés. Sans oublier que Lutosa se distingue par une marque forte, une approche commerciale basée sur la proximité, une technologie d’avant-garde et une gamme très diversifiée de produits fabriqués selon des normes de qualité et d’hygiène les plus strictes ».

L’entreprise leuzoise a le vent en poupe et ce n’est pas prêt de s’arrêter. « 2015 et 2016 ont été des années de nombreux travaux. 2015 avait débuté par la destruction des anciens Cartonnages Lammerant de la rue du Vieux Pont et la construction en lieu et place d’un nouvel entrepôt de stockage de films et de cartons (4.000 emplacements et 2 quais de réception) totalement finalisé en 2016. En même temps, une aile des ateliers de production d’une superficie de 10.000m2 a été totalement rénovée. D’autre part, les travaux les plus importants concernent la construction de deux nouvelles lignes de production de spécialités de pommes de terre en fonction depuis mars 2016 ». Pour 2017, Lutosa va entreprendre la création d’une nouvelle ligne frites. D’ici quelques semaines, les travaux débuteront et la nouvelle ligne devrait être opérationnelle dès le début 2018. Grâce à cet investissement plus de 180.000 tonnes de frites supplémentaires seront produites sur le site.

« Au cours de l’année 2017,73 nouveaux collaborateurs seront engagés sur le site leuzois », a conclu M. Wuyts. En 2016, la demande a dépassé la production pour 2017, produire sera donc le maître mot. L’entreprise n’a pas oublié de fêter ses cinq jubilaires. Sabine Milis, Fabien Jorion, Jean-Michel Lefebvre, Hélène Vanderplas, Jean-Claude Van Ceunebroeck ont été félicités pour leur fidélité (25 ans de service) à l’entreprise.