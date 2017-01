«Jobistes en Piste» recherche employeurs

La 10ème édition du salon « Jobistes en Piste », qui permet aux employeurs et aux étudiants de se rencontrer, arrive dans un peu plus d’un mois, il se déroulera le 22 février prochain.

À un mois de l’événement, des employeurs ont déjà confirmé leur participation. « Lors du salon, de nombreux profils seront recherchés comme dans l’horeca, l’industrie ou encore le paramédical », explique Kathy Valcke, échevine de la Jeunesse. « En 2016, nous avions 24 stands au total, avec les employeurs, les agences intérim et les stands d’informations. » Le nombre d’entreprises est passé de 2 à 8 et ensuite à 12 entre 2014 et 2016. Généralement, pas moins de 500 jeunes de 16 à 21 ans fréquentent le salon. Le service jeunesse tiendra également un stand. Des jobs étudiant à la ville de Mouscron seront aussi proposés. Pas moins de 95 jobs sont à pourvoir rien qu’à la ville pour les services technique, logistique, administratif, médical, ou encore plantation. « Nous recherchons encore des employeurs afin de proposer un panel plus large. » Il est donc encore possible de s’associer au salon en tant qu’employeur. « Des employeurs reviennent chaque année car ils sont très satisfaits », soulignent les organisateurs.

« Pour les employeurs, c’est une bonne opportunité. C’est parfois préférable de consacrer une après-midi pour le salon que d’être constamment dérangé en mai et juin dans le feu de l’action. Ils peuvent aussi rencontrer les jeunes. Certains employeurs y trouvent parfois des étudiants pour plusieurs années », détaille Kathy Valcke. Si vous êtes intéressés en tant qu’employeur, il suffit de contacter le service jeunesse de la ville de Mouscron.

