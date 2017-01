Tournai: les meurtiers présumés du patron des chaussures Delcambre devant la cour d'assises

Lundi, ses meurtriers présumés seront jugés devant la cour d’assises du Hainaut à Mons et ce durant deux semaines. Les accusés sont deux Français, Mohamed Ouachani (28 ans) et Mohamed Amerzoug (36 ans), originaires de Maubeuge et de Cambrai. Ils sont accusés d’un meurtre commis pour faciliter un vol en ou assurer l’impunité et ils risquent la peine de prison à perpétuité.

deuxième procès

Mohamed Ouchani avait comparu seul, en juin 2015, devant la cour d’assises du Hainaut pour ces faits-là puisque Mohamed Amerzoug, qui niait sa présence à Mons cette nuit-là, avait bénéficié d’un non-lieu devant la chambre du conseil.

Mais lors du premier procès, Me Mayence, avocat des parties civiles, avait pu démontrer par l’analyse de téléphonie qu’il était bien présent sur les lieux car son téléphone avait activé une borne proche du domicile de la victime dans une tranche horaire qui correspond au crime. Appelé comme témoin, Amerzoug avait finalement avoué sa présence sur les lieux.

Enfin, la cour souhaitait aussi entendre un témoin qui n’avait pas été convoqué. ce témoin aurait reçu les confidences du mineur qui accompagnait les accusés ce soir-là. La cour avait décidé de renvoyer le dossier à l’instruction et la chambre des mises a renvoyé les deux hommes devant le jury populaire qui sera composé de six hommes et de six femmes. Le mineur sera jugé en France.

La voiture de Marc Meunier, une tablette et ses cartes bancaires avaient disparu. Une carte avait d’ailleurs été utilisée à Mons, le 18 décembre, mais aussi à Tournai où deux tentatives de retrait d’argent ont eu lieu, vers 18h le 19 décembre, au distributeur Fortis de la Grand-Place au moyen de deux cartes Visa qui ont été avalées par l’appareil.

La voiture, quant à elle, avait été retrouvée près de Maubeuge. L’ADN de Ouachani y a été retrouvé, comme sur une batte de base-ball retrouvée chez la victime…