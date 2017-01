Après 192 victoires, Christian, le champion des "12 coups de midi", a été battu par Claire: "À 25 ans, j'aurais pété les plombs"

Christian, qu’allez-vous faire de vos 809.392 euros ?

Au mois de mars, je partirai au Japon avec mon amie Priscilla. Je voudrais voir les sept merveilles du monde. J’aimerais aussi développer une association de soutien scolaire pour les enfants en difficulté en les aidant à sortir de l’échec par le jeu. Si j’investis bien cet argent, je pourrai aussi choisir de me laisser vivre et ne plus jamais bosser mais j’ai envie de continuer, je suis en pleine forme. J’aimerais aussi créer mon propre studio d’enregistrement pour permettre aux groupes de rock de la région d’avoir du matériel de pro.

> Retrouvez la suite de notre rencontre exclusive dans notre édition digitale.