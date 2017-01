Excel Mouscron: Fabrice Olinga ne veut pas laisser passer sa chance (vidéos)

À San Roque, où l’Excel a séjourné durant cinq jours en stage, Fabrice Olinga a laissé une bonne impression. Durant sa première saison passée à Mouscron, le Camerounais a enchaîné les pépins physiques. Totalement remis sur pied depuis le début de l’exercice actuel, il n’a toujours pas réussi à s’imposer à l’Excel. Mais Mircea Rednic lui a fait comprendre qu’il devait désormais pouvoir se montrer sous son meilleur jour, s’il ne veut pas être poussé vers la sortie. Le joueur a bien compris le message. Le coach roumain a par ailleurs apprécié le visage affiché pour le Camerounais durant le stage.

Lors du match amical contre Würzburger Kickers, Fabrice Olinga s’est retrouvé en attaque aux côtés de Simon Diedhiou dans un système en 4-4-2, une première pour lui à Mouscron.« Ça m’était seulement arrivé une fois à Malaga, » confie l’intéressé. « Mais si le coach a besoin de moi à ce poste, je peux dépanner. J’ai bien commencé l’année 2017 et je veux aider l’équipe à se maintenir. Je me sens très bien et je suis très heureux à Mouscron. »

Formé au centre de formation de Samuel Eto’o, Fabrice Olinga était recruté par Majorque à 12 ans à peine. Quatre ans plus tard, il signait son premier contrat professionnel à Malaga. Alors entraîné par Manuel Pellegrini, le joueur devenait le 18 août 2012 le plus jeune buteur de la Liga en marquant contre le Celta Vigo à l’âge de 16 ans et 98 jours. Avec ce but, le Camerounais a marqué de son empreinte son passage à Malaga. La preuve, le trio arbitral qui a officié lors de l’amical disputé par l’Excel près de Marbella a pris une photo souvenir avec le joueur. Des membres du personnel du site où l’Excel logeait l’ont également reconnu.

Le but de Fabrice Olinga inscrit en Liga à l’âge de 16 ans et 98 jours

Depuis ce fameux but, le Camerounais éprouve des difficultés à lancer pleinement sa carrière, après des passages ratés à Zulte Waregem et à Apollon Limassol. En ce début d’année 2017, le joueur se trouve dans de bonnes dispositions. À lui de prouver qu’il constitue toujours l’une des belles promesses du football camerounais. Monté au jeu à dix reprises cette saison avec Mouscron, il ne comptabilise que 89 minutes de jeu.