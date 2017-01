Les inégalités sont mondiales. Selon Oxfam, les huit hommes les plus riches possèdent autant que la moitié de la population mondiale. En Belgique, l’association estime que les 10 % des Belges les plus riches possèdent 48 % du patrimoine.

La question de l’inégalité dans la répartition des richesses n’épargne pas la Belgique : la tranche des 10 % de Belges les plus riches possède près de la moitié (48,2 %) du patrimoine (net) global des ménages du pays, selon des estimations réalisées par l’ONG Oxfam. Le Soir et De Standaard s’en font l’écho ce lundi, reprenant ces données dévoilées en prélude à l’ouverture du Forum de Davos.

Le pourcent le plus nanti de la population belge possède à lui seul 17,9 % de ce patrimoine. Même si les chiffres interpellent, ils apparaissent un peu moins inégalitaires que chez nos voisins, note Le Soir : Outre-Rhin, les 10 % les plus riches possèdent près de 60 % ; et en France, le même chiffre dépasse les 50 %.

Le Belge le plus riche, Albert Frère, pèse à lui seul autant, financièrement parlant, que le cinquième le plus pauvre de la population nationale.

À noter que les calculs d’Oxfam diffèrent de ceux de la Banque nationale de Belgique, qui estime sur base de chiffres de 2014 que les 10 % les plus riches de la population belge détiennent 43-44 % du patrimoine total.

Dans le rapport annuel dévoilé par Oxfam, il apparaît, au niveau global, que les huit personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié de la population mondiale.

Un fossé mondial

Dans le monde, les huit hommes les plus riches possèdent autant que la moitié de la population mondiale, selon une étude de l’organisation non gouvernementale britannique Oxfam. Les inégalités sociales ont fortement augmenté ces douze derniers mois.

Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et Michael Bloomberg détenaient l’année dernière 426 milliards de dollars, a indiqué Oxfam lundi, en marge du Forum économique de Davos (WEF). De l’autre côté, 3,6 milliards de personnes se partagent 409 milliards de dollars.

Il y a un an, c’étaient les 62 personnes les plus riches au monde qui possédaient autant que la moitié de la population mondiale. Les nouvelles données montrent que les disparités augmentent toujours plus, en particulier à cause de l’évolution en Chine et en Inde.

Les plus riches et les grandes multinationales se construisent des avantages au détriment de l’intérêt général, dénonce Oxfam. Ils utilisent des méthodes agressives pour se soustraire à l’impôt ou utilisent les techniques des paradis fiscaux pour rechercher les taux d’imposition les plus bas. Les dix plus grands groupes internationaux ont généré l’année passée plus de revenus que les 180 Etats ensemble.

Oxfam critique aussi la tendance des entreprises à maximiser les bénéfices des actionnaires. En 1970, en Grande-Bretagne, 10 % des gains étaient reversés aux actionnaires, alors qu’aujourd’hui, le chiffre est de 70 %.

Ce fossé grandissant met à mal la cohésion sociale, empêche la lutte contre la pauvreté et mine la démocratie, estime Oxfam.