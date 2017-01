Des monnaies bientôt inventées à Mouscron et Tournai?

Relocaliser l’économie, « prendre en otage » la monnaie pour qu’elle reste et circule rapidement sur le territoire, voilà les objectifs de ceux qui entendent offrir au système financier un supplément de valeurs.

Mouscron et Tournai auront-elles, comme Mons, leur monnaie ?

Bernard Lietaer, éminent professeur à l’université de Berkeley en Californie, cofondateur de l’euro et spécialiste des questions monétaires internationales, pense que nous avons besoin de deux monnaies : une locale, pour circuler et une monnaie nationale –voire internationale–, pour accumuler. Né à Lauwe, il doit être satisfait de l’entrain de deux petits groupes mouscronnois et tournaisien, qui envisagent très sérieusement de créer leur propre devise.

Mais une monnaie locale, à quoi ça sert ?

