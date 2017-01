Météo: un temps sec et des éclaircies pour la fin de semaine mais... des températures glaciales, jusqu'à -15 degrés

L’après-midi de lundi sera encore marquée par quelques chutes de neige en Haute Belgique, mais également ailleurs, avant le retour d’un temps sec et, par endroits, des éclaircies, selon les prévisions de l’IRM. Les températures maximales seront comprises entre -3° en Hautes Fagnes, +2° dans le centre et +5° à la Côte. Le vent sera faible de nord-est.

La nuit de lundi à mardi sera très froide avec des températures redescendant de -2° à -7° en Basse et Moyenne Belgique et de -7° à -15° au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est. De la brume ou quelques bancs de brouillard givrant sont possibles avec un risque de formation de plaques de glace.

Mardi matin, on prévoit par endroits des nuages bas, de la brume et quelques bancs de brouillard givrant, suivis de belles éclaircies et un temps particulièrement froid puisque les gelées persisteront en journée dans la plupart des régions. Les maxima seront proches de 0° sauf en Haute Belgique où les maxima oscilleront entre -3° et -9°.

Les jours suivants, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, plus généreuses sur la partie sud du pays à partir de mercredi mais le temps restera froid. Les maxima seront proches de 0° dans le centre puis légèrement positifs dès jeudi.

Vendredi et ce week-end, la nébulosité sera abondante avec un risque de quelques gouttes dans le nord contre des embellies dans le sud du pays. Des gelées nocturnes sont attendues, et les températures iront jusqu’à localement -10° en Ardenne.