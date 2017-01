Sandrine Corman remplace Sophie Pendeville sur Bel RTL

En reprenant les commandes de « De quoi je me mêle », le talk-show de RTL-TVI, Sophie Pendeville doit tirer un trait sur ses autres activités au sein de la chaîne privée. C’est Sandrine Corman qui la remplacera le dimanche, entre 9h et 12h, sur Bel RTL.

On peut presque parler d’un retour sur antenne pour Sandrine Corman ! Depuis deux ans, l’animatrice de 36 ans n’avait plus d’émission. Elle intervenait sur antenne à titre de chroniqueuse uniquement et assurait quelques remplacements pendant les congés scolaires.

Ici, elle animera le « Week-end Bel RTL ». Une émission musicale entrecoupée de séquences et de chroniques. Elle revient à l’animation pure et dure alors que, ces dernières années, la chaîne avait choisi de l’associer à un registre plutôt culinaire. Ses prestations dans « Top Chef » n’y étant sans doute pas pour rien, on lui avait confié les commandes de « Qu’est-ce que je vous sers ? », puis de « Fast Food » avec Julien Lapraille.