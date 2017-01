Abattage sans étourdissement: le parlement wallon accélère l'allure en vue d'une interdiction généralisée

La commission de l’Environnement du parlement de Wallonie s’est accordée lundi pour envoyer au Conseil d’État deux propositions de décret MR et cdH réclamant l’interdiction généralisée de l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable.

La section législation du Conseil d’État est appelée à rendre un avis dans les 30 jours sur ces textes de Christine Defraigne (MR) et Josy Arens (cdH), destinés à éviter la souffrance animale.

La question est sensible: la loi exige que chaque abattage soit précédé d’un étourdissement de l’animal, mais elle prévoit aussi une exception pour les méthodes d’abattage prescrites par des rites religieux, sous condition que les abattages aient lieu dans un abattoir.

Or l’abattage rituel sans étourdissement relève davantage de la tradition que de l’obligation religieuse, souligne Mme Defraigne. Elle et M. Arens rappellent aussi que d’autres pays européens appliquent déjà l’interdiction, et que des pays musulmans acceptent l’importation de viande abattue avec étourdissement préalable, pour autant qu’il soit réversible.

Le ministre wallon en charge du Bien-Être animal, Carlo Di Antonio (cdH), avait déjà prévu d’intégrer l’interdiction dans son projet de Code du bien-être animal. Il ne voit pas d’un mauvais œil que les propositions des deux députés soient mises au vote avant cela.

Pierre-Yves Dermagne (PS) est favorable à l’interdiction, mais il en appelle aussi à assurer un maximum de sécurité juridique pour un sujet aussi sensible. Attendre la réponse de la Cour de justice de l’UE à une question préjudicielle du tribunal de première instance de Bruxelles lui semble raisonnable. Pour Ecolo, Hélène Ryckmans s’est aussi montrée d’accord sur le principe, mais a elle a soulevé le risque du recours à l’abattage clandestin si des moyens suffisants (électronarcose) ne sont pas investis.