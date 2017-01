La Belgique dans le top 3 européen pour les voitures électriques et au gaz

On dénombre ainsi actuellement 5.194 voitures électriques sur les routes belges, dont 3.732 en Flandre. De plus, 5.372 véhicules roulant au gaz naturel sont enregistrés en Belgique, soit une augmentation de plus de 100% en un an à peine.

Les voitures privées bénéficiant d’une motorisation verte jouissent depuis l’année passé d’un régime fiscal plus favorable. Celui-ci sera aussi applicable aux véhicules utilitaires légers dès juillet prochain.

Les Régions discutent d’une extension de ce régime aux voitures de leasing, mais aucun accord n’a encore pu être trouvé.

Les discussions sont notamment compliquées par le fait que la majorité de sociétés de leasing sont établies au nord du pays.