Sabine pensait profiter d'une super promo chez Neckermann: après quelques jours, le prix du voyage avait baissé de 650 euros!

La Brainoise Sabine Huysman pensait profiter d’une promotion intéressante en réservant tôt ses vacances grâce à l’offre « First Minute Neckermann ». Après avoir payé son séjour de trois semaines à 5.154 euros, elle s’est rendu compte quelques jours plus tard que le montant avait baissé de… 650 euros. Cependant, trop tard pour se faire rembourser.

« Je me suis faite avoir, je croyais profiter d’une super promotion », affirme la Sabine Huysman, dépitée. Séduite par l’offre « First Minute » de Neckermann, proposant des réductions jusqu’à 350 € par réservation et des prix enfants à partir de 99 €, Sabine s’est laissée convaincre en réservant un voyage pour le mois de juin 2017.

Sabine s’est rendue dans l’agence de Waterloo mais rien à faire.

Son témoignage complet et la réaction de Neckermann à découvrir sur notre nouvelle plateforme digitale.