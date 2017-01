Tétraplégique, il doit faire construire sa nouvelle maison sur deux niveaux

Depuis 2007, Etienne Delvaux est tétraplégique. La maison de ce Marchinois de 61 ans a été aménagée en fonction de son handicap, mais reste peu pratique. Pour éviter un éventuel placement en institution, Etienne Delvaux et son épouse ont décidé de faire construire. Logiquement, ils souhaitaient s’installer dans un bungalow de plain-pied, mais l’urbanisme a refusé leur demande.

Il y a dix ans, la vie d’Étienne Delvaux et de sa famille basculait. Cet ancien directeur de Don Bosco Huy, sportif, est frappé par un AVC. Au départ complètement paralysé et victime du « syndrome d’enfermement », il parvenait à communiquer avec son épouse uniquement en clignant des paupières. À force de persévérance et de rééducation, le Marchinois est cependant parvenu à récupérer l’usage de la parole ainsi qu’une certaine mobilité au niveau de son côté gauche. Il parvient même à dessiner.

Étienne Delvaux progresse, mais reste entièrement dépendant de son entourage. Sa maison a été réaménagée en fonction de son handicap. Des aménagements qui ont leur limite.

