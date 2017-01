Mouscron: l'enquête publique concernant le projet de réunification des deux parcs a été lancée

Le projet de réunification des deux parcs continue son petit bonhomme de chemin. Jusqu’au 9 février prochain, vous pouvez transmettre vos réclamations et observations dans le cadre de l’enquête publique...

Quand les deux parcs seront réunifiés, ce tronçon de la rue du Roi Chevalier n’existera plus...

Depuis quelques jours, les panneaux jaunes du service « Urbanisme » de la ville de Mouscron ont fait leur apparition aux abords des deux parcs communaux. On y apprend qu’une enquête publique a été lancée au sujet du fameux projet de réunification des deux parcs (dont le coût total est estimé à deux millions d’euros) et qu’il est possible de consulter le dossier, au Centre administratif, jusqu’au 9 février.

La cité des Hurlus a en effet la particularité d’avoir en quelque sorte deux parcs communaux... seulement séparés par une voirie, la rue du Roi Chevalier.

Il y a en effet l’ancien parc, côté rue du Dragon, qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale. Puis celui qui est plus communément appelé le « nouveau parc », du côté de la rue Julien Coppenolle, qui a ouvert ses portes dans les années 2000.

Le dossier actuel, dernière phase d’un projet de grande ampleur donc, vise en effet à réaliser la dernière phase de l’agrandissement du parc en désaffectant la voirie séparant les deux parcs et donc en reliant les deux parties.

