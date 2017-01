Avec le froid et l'épidémie de grippe, cet hiver s'annonce très meurtrier...

Alors que la France assiste à une hécatombe due à une grippe meurtrière, on observe chez nous un regain d’activités dans les entreprises de pompes funèbres et dans les crématoriums. Si la grippe s’annonce aussi virulente chez nous que chez nos voisins, ce mois de janvier, qui est habituellement le mois le plus mortel dans notre pays, pourrait cette année battre des records. Le seuil épidémiologique devrait être atteint cette semaine.

« Neuf enterrements mercredi, 8 jeudi et 9 vendredi ! Nous venons de connaître une semaine hyperchargée, nous confie Denis Fontaine, patron des entreprises funèbres Fontaine à Gilly (Charleroi). Et la semaine qui arrive s’annonce bien remplie puisque nous avons eu 9 décès déjà ce dimanche. Comparé à janvier dernier, nous enregistrons une hausse de 50 % de décès. Pour ces deux premières semaines de janvier, nous avons déjà 60 décès, soit le total atteint sur l’ensemble de janvier 2016 ». Au crématorium de Ciney, on confirme que ce mois de janvier commence « fort ». « Alors que l’on tourne avec une moyenne mensuelle de 190 défunts par mois, on est actuellement à 210 défunts mensuels », déclare Patrick Cavé, directeur. « Cela a légèrement allongé les délais : pour un décès qui survient lundi, il faut compter sur une incinération vendredi au lieu de jeudi. Pour faire face, on a aussi élargi nos horaires. On autorise maintenant les incinérations à 16 heures. La famille doit alors venir rechercher l’urne le lendemain ». Au crématorium de Frasne-lez-Anvaing (Hainaut), on est déjà à 111 crémations à cette mi-janvier, contre 176 pour le mois de janvier 2016 complet.

Plus de 320 décès par jour

Que dit l’ISP, l’Institut de santé publique ? Les derniers chiffres disponibles (jusqu’au 15 décembre 2016) font état de 320 décès quotidiens (322 morts le 15 décembre 2016, 325 le 13 décembre 2016, etc.), des chiffres au-delà des prévisions et que l’on atteint en général en janvier, et pas (déjà) en décembre.

Va-t-on atteindre les records de l’hiver 2014-2015 avec la barre des 400 décès quotidiens franchie en février 2015?

