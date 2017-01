Nafi Thiam parmi les 30 personnalités européennes de moins de 30 ans du magazine Forbes

Thiam, 22 ans, est devenue championne olympique de l’heptathlon l’été dernier aux Jeux de Rio, où elle a battu le record de Belgique (6810 points). Elle a déjà remporté le titre de Sportive belge de l’année, le Spike d’Or, le Trophée national du Mérite sportif, le Rising star award européen et le trophée de l’athlète la plus prometteuse de l’IAAF.

Forbes considère Thiam comme une des meilleures athlètes. Dans sa ’Entertainment Class Of 2017’ européenne, le magazine recense neuf sportifs, aux côtés de musiciens, d’acteurs et de personnalités du monde de la télévision. On y trouve notamment les footballeurs Gareth Bale (27) et Luis Suarez (29), la joueuse de tennis Angelique Kerber (28), la chanteuse Christine and the Queens ou l’acteur Dev Patel.